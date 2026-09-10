Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan wystąpią w Kraśniku! Przed nami koncert w ramach G33 Tour

W Kraśniku odbędzie się jedyny koncert w całym woj. lubelskim w ramach trasy G33 Tour.

G33 Tour wyróżnia się na tle typowych tras największych polskich artystów. Po występie na PGE Narodowym GOMBAO 33 ruszyło w Polskę, odwiedzając nie tylko największe ośrodki, ale również miejscowości, które rzadziej pojawiają się na mapie koncertowych tras największych gwiazd. Dla mieszkańców Kraśnika i całego województwa lubelskiego oznacza to możliwość zobaczenia na jednej scenie pełnego składu GOMBAO 33 bez konieczności wyjazdu do Warszawy czy innego dużego miasta.

Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan tworzą skład, którego wspólna działalność stała się jednym z charakterystycznych zjawisk polskiej sceny rapowej. G33 Tour jest okazją, by zobaczyć ich ponownie razem podczas pełnowymiarowego koncertu. Fani liczyć będą na takie przeboje jak „GOMBAO 33”, „Blok”, „Arizona”, „I Took A Pill In Remiza” czy wydany ostatnio „Nienawidzę być w klubie”, który ma już blisko 13 milionów wyświetleń na YouTube.

Organizator zaleca przybycie na miejsce z odpowiednim wyprzedzeniem ze względu na procedury bezpieczeństwa. Osoby w wieku 15 - 18 lat mogą uczestniczyć w koncercie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Koncert 4 października, w Amfiteatrze w Kraśniku. Początek koncertu zaplanowano na godz. 19:00. Bilety dostępne są na platformie ebilet.pl.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Dożynki Wojewódzkie 2026 w Świdniku

34