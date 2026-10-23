Nie chcą budowy spalarni w Kraśniku. Zbierają podpisy pod wnioskiem do wojewody

Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-10-23 23:36

Do najbliższej niedzieli, 25 października, mieszkańcy mogą poprzeć sprzeciw wobec planowanej budowie spalarni w Kraśniku. Stowarzyszenie Eko-Logiczna Lubelszczyzna zbiera podpisy pod odwołaniem od decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji, które zostało skierowane do wojewody lubelskiego.

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Autor: Zakład Odzysku Energii w Kraśniku/ Materiały prasowe

Przedstawiciele stowarzyszenia informują, że każdego dnia zgłaszają się kolejne osoby, które chcą podpisać dokumenty lub pomóc w zbieraniu podpisów. Zachęcają mieszkańców do zaangażowania się w akcję, podkreślając, że czasu pozostało już niewiele.

Podpisy można złożyć w kilku punktach na terenie Kraśnika i okolic.  Zbierają je również sympatycy inicjatywy działający w Kraśniku Fabrycznym i Starym.

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Eko-Logiczna Lubelszczyzna przypomina, że jednym z argumentów przeciwników inwestycji jest negatywna opinia kraśnickiego sanepidu, w której zwrócono uwagę m.in. na ochronę zasobów wód podziemnych, możliwe emisje zanieczyszczeń oraz bliskość zabudowy mieszkalnej i placówek oświatowych. Organizacja przywołuje także petycję podpisaną w styczniu 2023 roku przez prawie 40 lekarzy z Kraśnika i okolicznych placówek ochrony zdrowia.

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