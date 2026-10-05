Biblioteka w Kraśniku z grantem na ekologiczny projekt. Są pieniądze na zajęcia

W ramach przedsięwzięcia w październiku i listopadzie 2026 roku zaplanowaliśmy m.in. działania, wycieczki edukacyjne, warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne czy wymiany roślin. Z ciekawszych działań to spotkanie z sokolnikiem czy pszczelarzem. Chcemy wspólnie odkrywać jak małe codzienne działania mogą przyczyniać się do troski o środowisko i nasze najbliższe otoczenie.