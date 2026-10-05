Biblioteka w Kraśniku z grantem na ekologiczny projekt. Są pieniądze na zajęcia

Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-10-05 22:42

Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku znalazła się w gronie laureatów XVI edycji Funduszu Naturalnej Energii. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu biblioteka zrealizuje projekt „Zielony ślad biblioteki”.

Projekt „Zielony ślad biblioteki” to działania, które mają połączyć edukację, ekologię i aktywne spędzanie czasu.

Więcej mówi dyrektor Tomasz Chruściel:

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem

W ramach przedsięwzięcia w październiku i listopadzie 2026 roku zaplanowaliśmy m.in. działania, wycieczki edukacyjne, warsztaty ekologiczne, spotkania edukacyjne czy wymiany roślin. Z ciekawszych działań to spotkanie z sokolnikiem czy pszczelarzem. Chcemy wspólnie odkrywać jak małe codzienne działania mogą przyczyniać się do troski o środowisko i nasze najbliższe otoczenie.

Biblioteka Nowy Horyzont
Galeria zdjęć 10

Pomysł ma połączyć edukację ekologiczną z aktywnym spędzaniem czasu.

Fundusz Naturalnej Energii to program grantowy organizowany przez GAZ-SYSTEM.

ROLKI