Policjanci dbali o bezpieczeńtwo na drogach. Wykryli kilkadziesiąt wykroczeń

W akcji wykorzystano radiowozy oznakowane a także motocykle, wyposażone w ręczne mierniki prędkości. Punkty kontrolne ustawione były w miejscach największych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.O szczegółach mówi aspirant Marzena Sałata:

Moto Session w Lublinie

Działania tego typu mają przede wszystkim charakter prewencyjny. Przypominamy kierowcom, że nadmierna prędkość wciąż pozostaje jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, często o tragicznych skutkach. Dlatego apelujemy o rozsądek i przestrzeganie obowiązujących ograniczeń prędkości, niezależnie od rodzaju drogi. Bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas.

Policjanci będą dbali o bezpieczeństwo na drogach także w Majówkę. Mundurowi będą kontrolować nie tylko prędkość, ale też zwracać uwagę na stan trzeźwości kierujących, a także stan techniczny samochodów.