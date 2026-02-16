Seniorka oszukaną metodą na lekarza. Straciła swoje oszczędności

Artur Mazurek
2026-02-16 23:32

Metoda na lekarza czyli nowy sposób w jaki oszuści wyłudzają pieniądze od mieszkańców.

Autor: BeatriceBB / / pixabay.com/ CC0

Rzekomy lekarza, kontaktuje się z ofiarą telefonicznie i informuje, że jej bliska osoba miała wypadek.

Więcej mówi aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji:

Zaczął wypytywać kobietę czy posiada w domu pieniądze oraz biżuterię. 88- latka oświadczyła, że posiada tylko gotówkę w kwocie 70 tysięcy złotych. Kontakt ze strony oszustów odbywał się przez prawie trzy godziny w krótkich połączeniach. Wszystko po to, aby nie dać kobiecie szansy na nawiązanie kontaktu z rodziną i potwierdzenie otrzymanych informacji.

W ostatnim czasie ofiarą oszustów padła 88-letnia kobieta z Kraśnika. Sprawcy wykonali do niej kilkadziesiąt połączeń, co doprowadziło do przekazania znacznej kwoty pieniędzy obcej osobie.