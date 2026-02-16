Seniorka oszukaną metodą na lekarza. Straciła swoje oszczędności

Zaczął wypytywać kobietę czy posiada w domu pieniądze oraz biżuterię. 88- latka oświadczyła, że posiada tylko gotówkę w kwocie 70 tysięcy złotych. Kontakt ze strony oszustów odbywał się przez prawie trzy godziny w krótkich połączeniach. Wszystko po to, aby nie dać kobiecie szansy na nawiązanie kontaktu z rodziną i potwierdzenie otrzymanych informacji.