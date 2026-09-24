Archeolodzy opowiedzą o odkryciach w Kraśniku. Dowiecie się jakie historie kryje nasz region

Podczas wydarzenia opowiedzą o najważniejszych odkryciach archeologicznych w okolicy. Będzie można również zobaczyć repliki i rekonstrukcje zabytków, materiały filmowe z serii „Co kryje ziemia” oraz portal z mapą najważniejszych stanowisk archeologicznych w województwie lubelskim.

Do udziału zachęca Wiola Welman z Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku:

O dziejach i znaleziskach z okolicy opowie dr hab. Marcin Szeliga z Instytut Archeologii UMCS w Lublinie. W czasie spotkania zaprezentujemy również pokaz filmów archeologicznych z serii „Co kryje ziemia” ukazujących najciekawsze odkrycia, zabytki oraz badania archeologiczne prowadzone na terenie naszego regionu. Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania najnowszych wyników badań oraz rozmów o tym, co skrywane jest pod powierzchnią ziemi.

Wysłali balon w przestworza

To już w najbliższy czwartek, 24 września o godzinie 17.00 w Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku.