Archeolodzy opowiedzą o odkryciach w Kraśniku. Dowiecie się jakie historie kryje nasz region

Podczas wydarzenia opowiedzą o najważniejszych odkryciach archeologicznych w okolicy. Będzie można również zobaczyć repliki i rekonstrukcje zabytków, materiały filmowe z serii „Co kryje ziemia” oraz portal z mapą najważniejszych stanowisk archeologicznych w województwie lubelskim.
Do udziału zachęca Wiola Welman z Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku:
O dziejach i znaleziskach z okolicy opowie dr hab. Marcin Szeliga z Instytut Archeologii UMCS w Lublinie.
W czasie spotkania zaprezentujemy również pokaz filmów archeologicznych z serii „Co kryje ziemia” ukazujących najciekawsze odkrycia, zabytki oraz badania archeologiczne prowadzone na terenie naszego regionu.
Spotkanie będzie doskonałą okazją do poznania najnowszych wyników badań oraz rozmów o tym, co skrywane jest pod powierzchnią ziemi.
To już w najbliższy czwartek, 24 września o godzinie 17.00 w Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku.