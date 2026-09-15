Policjanci złapali oszusta jak odbierał pieniądze. Mężczyzna usłyszał już zarzuty

Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-09-15 10:07

Ponad 200 tysięcy złotych straciły 3 osoby [z Lubelszczyzny] oszukane metodą "na lekarza". W ostatnich dniach na terenie powiatu kraśnickiego doszło do kilku oszustw tym sposobem.

Sprawcy, podając się za lekarzy, informowali seniorów o nagłym zachorowaniu ich najbliższych i konieczności pilnego przekazania pieniędzy na szczepienie oraz specjalistyczne leczenie.

Policjantom z Kraśnika udało się zatrzymać jednego z oszustów podczas próby odbioru kolejnej przesyłki z pieniędzmi.

Więcej mówi aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji:

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49-letni mieszkaniec Kraśnika został zatrzymany podczas próby odbioru kolejnej przesyłki zawierającej pieniądze w kwocie prawie 40 tys. zł. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących oszustwa oraz zarzutu usiłowania doprowadzania do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

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Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.