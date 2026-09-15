Policjanci złapali oszusta jak odbierał pieniądze. Mężczyzna usłyszał już zarzuty

Sprawcy, podając się za lekarzy, informowali seniorów o nagłym zachorowaniu ich najbliższych i konieczności pilnego przekazania pieniędzy na szczepienie oraz specjalistyczne leczenie.
Policjantom z Kraśnika udało się zatrzymać jednego z oszustów podczas próby odbioru kolejnej przesyłki z pieniędzmi.
Więcej mówi aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji:
49-letni mieszkaniec Kraśnika został zatrzymany podczas próby odbioru kolejnej przesyłki zawierającej pieniądze w kwocie prawie 40 tys. zł. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących oszustwa oraz zarzutu usiłowania doprowadzania do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.
Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.