Policjanci złapali oszusta jak odbierał pieniądze. Mężczyzna usłyszał już zarzuty

Sprawcy, podając się za lekarzy, informowali seniorów o nagłym zachorowaniu ich najbliższych i konieczności pilnego przekazania pieniędzy na szczepienie oraz specjalistyczne leczenie.

Policjantom z Kraśnika udało się zatrzymać jednego z oszustów podczas próby odbioru kolejnej przesyłki z pieniędzmi.

Więcej mówi aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji:

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49-letni mieszkaniec Kraśnika został zatrzymany podczas próby odbioru kolejnej przesyłki zawierającej pieniądze w kwocie prawie 40 tys. zł. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie zarzutów dotyczących oszustwa oraz zarzutu usiłowania doprowadzania do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

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Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.