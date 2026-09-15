Mieszkańcy bez dostępu do wody. Sanepid wykrył w wodociągu bakterie coli

Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-09-15 10:03

Ponad tysiąc osób nie może korzystać z wody z kranu. Sanepid wykrył bakterię coli w wodociągu, który zaopatruje mieszkańców 3 miejscowości. To dotyczy gminy Szastarka.

Kran
Autor: Pixabay.com

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.Więcej mówi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku Karol Rychlewski:

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem

Wyniki badań próbek wody wykazały obecność bakterii grupy coli. Problem dotyczy mieszkańców miejscowości Blinów I, Blinów II i Cieślanki, łącznie około 1069 osób korzystających z tego wodociągu. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że woda z tego wodociągu nie nadaje się obecnie do spożycia przez ludzi.

ESKA Summer City Kraśnik 22.08.2026
Galeria zdjęć 31

Woda może być wykorzystana wyłącznie do spłukiwania toalet.​