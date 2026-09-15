Mieszkańcy bez dostępu do wody. Sanepid wykrył w wodociągu bakterie coli

Przy obecnym zanieczyszczeniu mikrobiologicznym woda nie nadaje się do picia, przygotowywania napojów i potraw, mycia i płukania owoców oraz warzyw, wytwarzania lodu, mycia naczyń kuchennych, sztućców, do produkcji żywności, a w szczególności dla noworodków, małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych i z obniżoną odpornością.Więcej mówi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku Karol Rychlewski:

Na wakacje do Hollywood...pod Kraśnikiem

Wyniki badań próbek wody wykazały obecność bakterii grupy coli. Problem dotyczy mieszkańców miejscowości Blinów I, Blinów II i Cieślanki, łącznie około 1069 osób korzystających z tego wodociągu. Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że woda z tego wodociągu nie nadaje się obecnie do spożycia przez ludzi.

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Woda może być wykorzystana wyłącznie do spłukiwania toalet.​