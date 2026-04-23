Charytatywny bieg połączą z piknikiem motocyklowym. Będzie się działo w Kraśniku

Do biegów trwają zapisy. Udział mogą wziąć najmłodsi jak i Ci nieco starsi.

O tym mówi Dagmara Gmiter z Fundacji Sport&Reha Kids w Kraśniku:

Wojewódzka Izba Tradycji Pożarniczych w Kraśniku

Szósty bieg Charytatywny razem dla Fundacji Sport&Reha Kids w Kraśniku dla dzieci i dorosłych. To inicjatywa, która łączy aktywność fizyczną z realnym wsparciem dla dzieci wymagających rehabilitacji i opieki specjalistycznej. Celem wydarzenia jest zebranie środków na działalność Fundacji, która na co dzień pomaga najmłodszym wracać do sprawności. Zapraszamy zarówno biegaczy, jak i osoby preferujące spacer czy nordic walking. Liczy się obecność, zaangażowanie i wspólna energia niesienia pomocy. W tym roku łączymy siły z motocyklistami z Szarży. Na uczestników czeka przyjemna atmosfera, liczne atrakcje oraz możliwość aktywnego spędzania czasu w gronie ludzi o wielkich sercach. Serdecznie zapraszamy.

7

W programie wydarzenia także atrakcje dla dzieci, stoiska gastronomiczne czy loterie fantowe. Początek już 26 kwietnia o godzinie 11 nad Zalewem Kraśnickim.

Na miejscu będzie też można kupić ciasta, z których dochód trafi na cele fundacji. Każdy kto chce pomóc w wypiekach może je dostarczyć do gabinetu przy ulicy Narutowicza 1 w piątek albo sobotę.