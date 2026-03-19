Darmowe zajęcia pilates w Kraśniku. Ćwiczyć można w każdym wieku

Artur Mazurek
2026-03-19 23:43

Kraśniczanie mogą skorzystać z kolejnych darmowych zajęć ruchowych w mieście. MOSiR wspólnie z Akademią Zdrowia ruszył z kolejnym sezonem zajęć pilates.

Autor: Mariusz Konopa/ Materiały prasowe

Taka forma aktywności jest doskonałą formą rehabilitacji, wzmacniają sylwetkę i mięśnie, odciążają kręgosłup, poprawiają postawę i redukują stres.Są to spokojne zajęcia dla osób w każdym wieku - przekonuje trener Mariusz Konopa:

Pilates z Olą Żelazo

Pilates poprawi Twoje zdrowie, kondycję, wzmocni Twoje ciało. Ćwiczenia odbywają się zawsze w super atmosferze. Przyjdź, zobacz, oceń sam. Zawsze ćwiczenia są we wtorki o godzinie 18. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kraśniku na ulicy Urzędowskiej 10.

Obowiązują wcześniejsze zapisy.​​