Dni Kraśnika z ESKA Music Tour!  To będzie muzyczna petarda! Oto, kto wystąpi

Kraśnik: Perła Lubelszczyzny z bogatą historią

Kraśnik to miasto, którego korzenie sięgają średniowiecza, a jego urokliwe położenie na wzgórzach okalających dolinę rzeki Wyżnicy czyni go prawdziwą perłą Lubelszczyzny. Zajmując powierzchnię 26 km kw. i licząc ponad 30 tysięcy mieszkańców, Kraśnik jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem. Dogodne położenie, zaledwie około 50 km na południowy zachód od Lublina, gdzie znajduje się międzynarodowy Port Lotniczy, oraz doskonałe połączenia drogowe, w tym droga ekspresowa S19 łącząca Kraśnik z Lublinem i Rzeszowem, sprawiają, że miasto jest łatwo dostępne. Podróż samochodem do Warszawy zajmuje niespełna trzy godziny, a niedawno otwarty nowy dworzec kolejowy dodatkowo ułatwia komunikację.

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Fabryka Łożysk Tocznych (FŁT) do dziś pozostaje największym pracodawcą w mieście i okolicy. W Kraśniku dominuje przemysł metalowy - obok FŁT, to także Tsubaki Nakashima i Mesko S.A. – oraz handel i usługi. Jednocześnie władze miasta, dbając o komfort życia mieszkańców, szczególną troskę przykładają do terenów zielonych.

Region słynie z wyjątkowej jakości owoców i warzyw, zwłaszcza malin, truskawek i porzeczek, co świadczy o żyznej ziemi i czystym środowisku. Okolice Kraśnika to również malownicze tereny leśne, idealne do pieszych i rowerowych wędrówek, a także do popularnego nordic walkingu. Zaledwie 20 minut jazdy dzieli miasto od okolic Janowa Lubelskiego, gdzie znajduje się park rekreacyjny Zoom Natury oraz rezerwat przyrody z doskonale zachowanym, dzikim kompleksem leśnym.

Kraśnik to także raj dla miłośników sportu i rekreacji. Miasto dysponuje znakomitą bazą, w skład której wchodzą basen odkryty, nowoczesny basen kryty, korty tenisowe i nowa hala tenisowa, a także hale sportowe i boiska treningowe. Dzięki rozbudowanemu zapleczu noclegowemu, Kraśnik jest doskonałym miejscem do organizacji obozów szkoleniowych i kolonii dla dzieci. Kluczowym obiektem sportowo-rekreacyjnym jest Zalew Kraśnicki, który regularnie gości ogólnopolskie zawody, takie jak Triathlon Kraśnik czy Kraśnik Półmaraton. W mieście nie brakuje również fascynujących zabytków, w tym kościołów katolickich, synagog, żydowskiego cmentarza, zabytkowych kamienic z początku XX wieku oraz interesującej przedwojennej zabudowy dzielnicy fabrycznej, będącej świadectwem czasów Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Ciekawostką są również lokalne cegielnie, które do dziś wypalają cegłę ręcznie formowaną. Kraśnik z dumą pielęgnuje również tradycje 24 Pułku Ułanów, który stacjonował tu przed II wojną światową, a po wojnie, razem z dywizją pancerną gen. Stanisława Maczka, wyzwalał Francję, Belgię i Holandię. W okolicach Kraśnika swój początek ma malownicze Roztocze Zachodnie, co czyni miasto idealną bazą wypadową do eksploracji tego pięknego regionu.

Dni Kraśnika z ESKA Music Tour 2026: Kto rozgrzeje scenę w Lubelskiem?

W dniach 15 i 16 sierpnia 2026 roku szykuje się świetna zabawa – Dni Kraśnika z ESKA Music Tour. Przygotowano program, który zadowoli nawet najbardziej wymagających fanów. To będzie prawdziwe muzyczne święto, pełne niezapomnianych wrażeń!

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

W sobotę 15 sierpnia na scenie pojawią się utalentowani artyści: Kinga Wołoszyn i CuBe, Eryk Moczko, a także Paktofonika Orkiestra. Ten niezwykły projekt to prawdziwa gratka dla miłośników polskiego hip-hopu, gdzie kultowe utwory legendarnych raperów spotykają się z potężnym i monumentalnym brzmieniem orkiestry. To połączenie, które gwarantuje niezapomniane doznania i świeże spojrzenie na klasyki gatunku.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Natomiast w niedzielę, 16 sierpnia, publiczność rozgrzeją zespoły Turbina i Gos Play, a wieczór zwieńczy występ prawdziwej legendy polskiej sceny rockowej – T.Love! Zespół Munka Staszczyka zaprezentuje swoje największe hity, które od lat porywają tłumy i są nieodłącznym elementem polskiej kultury muzycznej. Koncert T.Love to gwarancja niezapomnianych emocji i wspólnego śpiewania pokoleniowych hymnów.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Cała impreza odbędzie się na Stadionie MOSiR przy ulicy Oboźnej.