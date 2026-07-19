Zalane posesje i powalone drzewa. Strażacy z Kraśnika interweniowali kilkadziesiąt razy

Większość interwencji dotyczyła Starej dzielnicy Kraśnika. Wynika to z obecności rzeki jak i wzniesienia, które jest w centrum. Po intensywnych opadach woda z Wyżnianki się wylewa i wszystko spływa powodując lokalne podtopienia.

O działaniach mówi mł. bryg. Adam Piłat z Komendy Powiatowej PSP w Kraśniku:

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W związku z intensywnymi opadami deszczu strażacy z terenu powiatu kraśnickiego interweniowali łącznie 28 razy. Zdecydowana większość zdarzeń miała miejsce na terenie Miasta i Gminy Kraśnik. Działania dotyczyły przede wszystkim zalanych posesji. Ponadto strażacy usuwali jedno powalone drzewa oraz byli zadysponowani do jednego uszkodzonego dachu.

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Dane dotyczące interwencji są z godziny 19:30 w niedzielę.

Miasto rozmawia z Wodami Polskimi o poszerzeniu koryta rzeki, żeby w przyszłości uniknąć takich problemów, bo sytuacja powtarza się przy każdych bardziej obfitych opadach.