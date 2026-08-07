ESKA Music Tour zawita do Kraśnika. Przed nami koncerty i inne atrakcje

Nasza coroczna akcja ESKA Music Tour zagości także w Kraśniku. Razem z tamtejszym Urzędem Miasta przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, przede wszystkim muzycznych.

W sobotę (15.08) na scenie wystąpią Fokus i Rahim w projekcie Paktofonika Orkiestra. To współtwórcy legendarnego hip-hopowego składu, którzy zaprezentują się z towarzyszeniem orkiestry. Dla miłośników "Kinematografii" będzie to wielkie wydarzenie, prawdziwa duchowa uczta i sentymentalna podróż do czasów sprzed ponad dwóch dekad. Koncert powinien też zainteresować młodszych fanów rapu, bowiem dokonania Paktofoniki to jazda obowiązkowa i kamień milowy w ewolucji polskiego hip hopu.

Przed Fokusem i Rahimem wystąpi Eryk Moczko. To zupełnie inny rodzaj hip hopu – z młodego pokolenia. Bardzo popularnego już teraz wykonawcę wskazała Młodzieżowa Rada Miasta Kraśnik.

W sobotę odbędą się także oficjalne uroczystości.

Dni Kraśnika to również święto Wojska Polskiego i Święto Patronki Miasta. Oprócz koncertów i wydarzeń sportowych zaproponujemy także dodatkowe atrakcje: stoiska lokalnych twórców i producentów, strefę gastronomiczną, animacje dla najmłodszych. Wstęp wolny - zaprasza Krzysztof Staruch, burmistrz miasta Kraśnik.

Niedzielny (16.08) wieczór będzie należał do jednej z największych gwiazd polskiego rocka, działającej niemal nieprzerwanie od czterech dekad. Chodzi o zespół T. Love. "IV Liceum", "Autobusy i tramwaje", "To wychowanie", "Pocisk miłości", "Warszawa", "King", "Chłopaki nie płaczą", "Nie nie nie" - z pewnością co najmniej kilka z tych piosenek będziemy mogli usłyszeć na stadionie "Tęczy" przy ul. Oboźnej.

Wydarzenie poprowadzi znana z naszej anteny, Kasia Węsierska.

Dni Kraśnika - 15 i 16 sierpnia, na stadionie przy ulicy Oboźnej.

Autor: Radio ESKA/ Facebook