Fundacja pomoże potrzebującym z Kraśnika. Wsparcie trafi do kilkudziesięciu osób

Artur Mazurek
2026-04-13 10:46

Osoby potrzebujące będą mogły skorzystać z dodatkowych form wsparcia w ramach bezpłatnych usług opiekuńczych. Miasto Kraśnik nawiązało współpracę z Fundacją Ziarno Nadziei.

Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch:

Miasto Kraśnik podjęło współpracę z Fundacją Ziarno Nadziei, dzięki czemu osoby potrzebujące wsparcia w postaci bezpłatnych usług opiekuńczych mogą również ubiegać się o uczestnictwo w projekcie Ziarno Wsparcia Kompleksowe Usługi Opiekuńczo-Asystenckie w powiecie kraśnickim i opolskim w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Projekt zakłada wsparciem 52 osoby.

Inicjatywa prowadzona jest w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Lubelskiego i skierowana jest do osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Projekt zakłada objęcie wsparciem łącznie 52 uczestników.