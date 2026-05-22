W 60. rocznicę odsłonięcia pomnika przygotowali wystawę. Możecie oglądać ją do września

Artur Mazurek
2026-05-22 14:14

W Kraśniku jest coś dla fanów historii i lokalnych klimatów. Muzeum 24. Pułku Ułanów przygotowało nową wystawę. Powstała z okazji 60. rocznicy odsłonięcia Pomnika 24. Pułku Ułanów.

Nowa wystawa w Kraśniku

Autor: Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku/ Materiały prasowe

Jak zapewnia kierownik placówki Wiola Welman to nie tylko kawałek kamienia ale też symbol tradycji:

60 lat temu, 17 kwietnia 1966 roku, w Kraśniku odsłonięto wyjątkowy monument. Pomnik ku czci poległych żołnierzy 24. Pułku Ułanów. Choć był to okres ostrego konfliktu między państwem a kościołem, spór o obchody milenium chrztu Polski i tysiąclecia państwa, odsłonięcie pomnika w Kraśniku stanowiło duży sukces środowisk kombatanckich, zwłaszcza emigrantów z Londynu. Udało się upamiętnić pułk, który stacjonował w mieście w latach 1922-1939. Co ważne i niespotykane na większą skalę, pułk ten walczył później w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Był to pierwszy odsłonięty w Polsce pomnik poświęcony żołnierzom bijącym się o wolność ojczyzny na Zachodzie w szeregach I Dywizji Pancernej, co było sprzeczne z ideologią ówczesnej władzy. Od tamtej pory monument stanowi centrum upamiętnienia historii i tradycji ułańskiej w naszym mieście. 

Wystawa prezentowana będzie w naszym Muzeum do 30 września 2026 roku.Od maja wystawy w kraśnickim muzeum możecie zwiedzać od środy do niedzieli w godzinach 10-17.