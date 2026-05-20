Powstanie 125 kilometrów ścieżek rowerowych od Kraśnika do Roztocza. W mieście planowana jest wycinka

20 maja w Kraśniku, marszałek Jarosław Stawiarski podpisał dwie umowy z przedstawicielami Roztoczańskiego Związku Powiatowo-Gminnego. Jak zapewniał inwestycja może ruszyć już w najbliższych dniach, a konkretniej chodzi o postępowanie przetargowe, które niebawem mają być ogłaszane.

Celem pierwszego projektu jest ograniczenie ruchu samochodowego oraz rozwój bezpiecznej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w 8 miastach. Realizacja projektu oznacza m.in., że w Kraśniku powstaną drogi pieszo-rowerowe przy ul. Św. Faustyny, Nadstawnej, Lubelskiej i Kolejowej wraz z oświetleniem i infrastrukturą rekreacyjną przy zalewie, natomiast w Janowie Lubelskim realizowane będą nowe odcinki tras przy ul. Świerdzowej, Wałowej i Bukowej, zintegrowane z terenami rekreacyjnymi. W powiecie kraśnickim inwestycje obejmą budowę wielokilometrowych odcinków tras w gminach Szastarka i Kraśnik, poprawiających dostępność komunikacyjną mniejszych miejscowości. Dodatkowo w gminach takich jak Lubycza Królewska czy Szastarka powstaną nowe odcinki tras oraz miejsca odpoczynku dla rowerzystów wyposażone w wiaty, stojaki i stacje napraw.

Ekolodzy ze Stowarzyszenia Eko-Logiczna Lubelszczyzna już na początku tego roku alarmowali o tym, że ta inwestycja jest powiązana z ogromną wycinką drzew w Kraśniku jak i całym powiecie. Według ich szacunków w samym Kraśniku pod topór miało pójść ponad 400 drzew. Liczbę te udało się nieco zredukować do ponad 300.

Zapytaliśmy Martę Gajewską, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych czy było możliwe wytoczenie innej trasy planowanych ścieżek rowerowych:

Redukcja niekoniecznie jest możliwa. Każde to drzewo, które jest wpisane do wycinki, wchodzi w kolizję z planowaną inwestycją. W tym momencie odcinek na ulicy Urzędowskiej został wyłączony. Ale to ja nie wyobrażam sobie realizacji dróg rowerowych bez wycinki tych drzew, które są wpisane we wnioski jako wycinkę. Właściwie to nie było możliwe wytoczenie innej trasy. Nie było szans, żeby coś takiego zrobić. To jest na pewno najbardziej optymalne rozwiązanie. Zredukowaliśmy do najmniejszej ilości te drzewa, które można było wyciąć.

Mimo zredukowanej liczby drzew do wycinki aktywiści nie dali za wygraną. Po tym jak Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wydał decyzję zezwalającą na wycinkę drzew zarówno na ulicy Urzędowskiej, jak i Kolejowej to przedstawiciele Eko-Logicznej Lubelszczyzny złożyli odwołanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie, które uchyliło decyzję o wycince.

Burmistrz Krzysztof Staruch zapowiedział, że miasto najprawdopodniej odwoła się od decyzji SKO:

Współpracowaliśmy z powiatem, my tak naprawdę mamy tylko ulicę Faustyny. Na tym etapie wydaje mi się, że tutaj trzeba podyskutować, ale w tym momencie SKO uniemożliwiło realizację na ulicy Urzędowskiej. Przy okazji liczyłem na to, że uda się nam wymienić ciąg cały rur pod tą ścieżką rowerową. Te drzewa są już chore, widać to, one mają swoje po prostu choroby, ale decyzji SKO nie kwestionujemy, będziemy się pewnie odwoływać czy powiat będzie chciał realizować tą inwestycję w przyszłości. Myślę, że czas żeby mądrzy ludzie usiedli, przedyskutowali jak to rozwiązać.

Projekt Rowerowe Roztocze to nie tylko Kraśnik i prawdopodobnie nie tulko tutaj planowane są wycinki. W powiecie kraśnickim powstanie wielokilometrowa trasa łącząca mniejsze miejscowości w Gminie Szastarka oraz Gminie Kraśnik. Ponadto w Gminie Szastarka wybudowane zostaną specjalne miejsca odpoczynku dla rowerzystów wyposażone w wiaty, stojaki oraz stacje naprawcze.

Oba projekty otrzymały łącznie ponad 187 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej, a inwestycja ma być gotowa do 2028 roku.