Kraśnik z dodatkowymi funduszami na sport. Miasto zdobyło dofinansowanie w konkursie

Miasto Kraśnik otrzyma dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych. Wkład własny wyniesie dodatkowo 50 tysięcy złotych.
Burmistrz Krzysztof Staruch wyjaśnia na co zostaną przeznaczone środki:
Za te pieniądze zostanie przeprowadzona wymiana pokrycia dachowego budynku hali, a także modernizacja oświetlenia na energooszczędne LED-y. Ponadto dokonana zostanie naprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia trwałej infrastruktury, kosza mobilnego, bramek oraz wyposażenia ruchomego, takiego jak piłki nożne, piłki do koszykówki oraz piłki ręcznej.
Pozyskane pieniądze umożliwią też dalsze udostępnianie Hali sportowej im. Arkadiusza Gołasia mieszkańcom oraz codzienne funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 5.