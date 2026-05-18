Z Francji prosto do Kraśnika. W muzeum możecie oglądać nowy zabytek

Artur Mazurek
2026-05-18 19:37

W Muzeum 24. Pułku Ułanów pojawił się nowy zabytek. Do Kraśnika trafił aż z Francji, a konkretnie z miejscowości Montbard, gdzie 86 lat temu ułani 24. Pułku toczyli zacięte walki.

Nowy zabytek w kraśnickim muzeum

Autor: Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku/ Materiały prasowe

Do zbiorów Muzeum trafił klucz dedykowany do śrub pojazdów wojskowych, używany także do czołgów będących na wyposażeniu 10. Brygady Kawalerii.

Więcej mówi Wiola Welman, kierownik Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku:

Klucz ten został odnaleziony w miejscu pobytu 10. Brygady Kawalerii Pancerniej w rejonie Montbard, w miejscu zwanym Skrzynka Pocztowa. Brygada przybywała tam około 17 czerwca 1940 roku, bezpośrednio po bitwie o Montbard. Cieszymy się, że decyzją francusko-polskiego stowarzyszenia artefakt zasili zbiory właśnie naszego muzeum. Warto wspomnieć, że w walkach o Montbard w czerwcu 1940 roku poległo kilku żołnierzy 24. Pułku Ułanów.

Od maja wystawy w kraśnickim muzeum możecie zwiedzać od środy do niedzieli w godzinach 10-17.