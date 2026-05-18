Z Francji prosto do Kraśnika. W muzeum możecie oglądać nowy zabytek

Klucz ten został odnaleziony w miejscu pobytu 10. Brygady Kawalerii Pancerniej w rejonie Montbard, w miejscu zwanym Skrzynka Pocztowa. Brygada przybywała tam około 17 czerwca 1940 roku, bezpośrednio po bitwie o Montbard. Cieszymy się, że decyzją francusko-polskiego stowarzyszenia artefakt zasili zbiory właśnie naszego muzeum. Warto wspomnieć, że w walkach o Montbard w czerwcu 1940 roku poległo kilku żołnierzy 24. Pułku Ułanów.