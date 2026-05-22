Stal Kraśnik walczy o życie. Już w ten weekend piłkarze podejmą u siebie Świdniczankę Świdnik

Ten sezon dla niebiesko-żółtych jest jak rollercoaster. Na dwie kolejki przed końcem sezonu drużyna Szymona Szydełki traci 3 punkty do bezpiecznej 14. lokaty. Jeśli wygra w najbliższy weekend, a pozostałe wyniki ułożą się na korzyść Stali to widmo spadku zacznie się oddalać. Najpierw trzeba jednak wygrać u siebie ze Świdniczanką Świdnik.

Na spotkanie zaprasza kapitan zespołu Rafał Król:

Przed nami ostatni domowy mecz sezonu ze Świdniczanką Świdnik. Spotkanie niezwykle ważne, bo wciąż walczymy o utrzymanie w trzeciej lidze. Dlatego potrzebujemy Waszego wsparcia bardziej niż kiedykolwiek. Przyjdźcie na stadion i bądźcie naszym dwunastym zawodnikiem. Wasz doping może ponieść nas w tym najważniejszym momencie sezonu. Razem walczymy o Stal Kraśnik!

Spotkanie odbędzie się już 23 maja o godzinie 17:30 na stadionie przy ulicy Żwirki i Wigury 2. Ostatni mecz sezonu Stal Kraśnik zagra 30 maja na wyjeździe z Naprzodem Jędrzejów.