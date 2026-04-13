Funduszu sołeckiego nie będzie. W tej gminie skupiają się na większych inwestycjach

Artur Mazurek
2026-04-13 10:25

Radni Gminy Kraśnik zdecydowali, że w roku 2027 nie będzie funduszu sołeckiego, który działa na podobnej zasadzie jak budżet obywatelski. Wójt proponuje mieszkańcom, zgłaszanie swoich pomysłów do budżetu na przyszły rok.

Wójt Gminy Artur Domański tłumaczył, że wynika to z wielu inwestycji jakie samorząd przeprowadzi i te dodatkowe środki woli przeznaczyć na zaplanowane już inwestycje. Zachęcił też mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów na zmiany do kolejnego budżetu.​

Fundusz sołecki działa między innymi w Zakrzówku. Samorząd liczy na częściowy zwrot wydanych pieniędzy na inwestycje od Skarbu Państwa. Te dodatkowe środki z krajowego budżetu chce przeznaczyć na dodatkowe inwestycje lub projekty.

