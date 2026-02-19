Możecie za darmo pozbyć się szkodliwego azbestu. Wystarczy złożyć wniosek

Ten szkodliwy materiał zalegał na dachach wielu budynków w mieście przez lata. Teraz ponownie można skorzystać z opcji bezpłatnego ich demontażu.

Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch:

Z problemem azbestu zmierzaliśmy się od wielu lat. Ten okres, który był poprzednio, przez kilka lat nie można było tego azbestu zutylizować, zdjąć i oddać. Pojawił się program w województwie lubelskim, w Urzędzie Marszałkowskim, który pozwala zutylizować i zdjąć ten azbest. My mamy już diagnozowane potrzeby naszego miasta.

Wkład własny Miasta Kraśnik to jedynie 60 tysięcy złotych czyli 15% całej kwoty przeznaczonej na ten cel.​

W ramach projektu urzędnicy planują zutylizować około 115 tys. ton azbestu.