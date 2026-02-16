To wydarzenie rozpoczyna sezon biegowy w Kraśniku.

Odległość nawiązuje do roku schwytania i zabicia Józefa Franczaka "Lalka". Data biegu też jest symboliczna, bo już pierwszego marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Na wydarzenie w Kraśniku dyrektor MOSiR Michał Stawiarski:

Bieg Żołnierzy Wyklętych w tym roku chcę powiedzieć szczególnie do mieszkańców Starego Miasta, bo chcemy dużo wydarzeń również w Starym Mieście robić, szczególnie tych większych, że będzie to w Parku Jana Pawła II 1 marca Bieg Żołnierzy Wyklęci. Na pewno będzie dystans 1963 metry, jak i również będzie dystans 500 metrów tak naprawdę, więc będą to dystanse i zarówno dla tych młodszych i dla tych starszych, więc chcemy być tutaj atrakcyjni.

Bieg Tropem Wilczym już 1 marca w Parku im. Świętego Jana Pawła II. Rejestracja od godziny 11:30. Po zakończeniu biegu rozdanie medali, losowanie nagród i poczęstunek.