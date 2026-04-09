Można poznać pracę sanepidu od wewnątrz. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zaprasza na dzień otwarty

Wydarzenie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Na odwiedzających czekać będą m.in. stanowiska edukacyjne, porady specjalistów oraz możliwość poznania pracy inspektorów sanitarnych od środka.

Do udziału zachęca Karol Rychlewski Powiatowy Państwowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku:

Spotykamy się 10 kwietnia w godzinach od 10 do 14 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ulicy Kościuszki 36 w Kraśniku. W programie przygotowaliśmy warsztaty, porady ekspertów, stoiska informacyjne oraz wykłady, w tym specjalne spotkanie dla seniorów. Nie zabraknie również wielu atrakcji dla najmłodszych. To doskonała okazja, aby zadbać o zdrowie całej rodziny i zdobyć praktyczną wiedzę.

Dzień otwarty potrwa od godziny 10:00 do 14:00 w siedzibie sanepidu przy ulicy Kościuszki w Kraśniku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.