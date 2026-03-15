Nowy sposób oszustów. Podają się za urzędników

Miasto Kraśnik informuje, że te osoby nie współpracują z urzędem i zaleca czujność i ostrożność w kontaktach z osobami oferującymi takie usługi.

O ostrożność apeluje burmistrz Krzysztof Staruch:

Chciałbym ostrzec mieszkańców Kraśnika przed osobami, które podszywają się pod przedstawicieli firm rzekomo działających na zlecenie miasta. Docierają do nas sygnały, że oferują one możliwość uzyskania dofinansowania do odnawialnych źródeł energii z tzw. programu szwajcarskiego. Chcę jasno podkreślić, te osoby nie współpracują z miastem Kraśnik i wprowadzają mieszkańców w błąd. Proszę wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i weryfikowanie takich informacji. O wszystkich działaniach związanych z polsko-szwajcarskim programem rozwoju miast informujemy wyłącznie poprzez oficjalne kanały miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta Kraśni. W razie wątpliwości zachęcam do kontaktu z Urzędem pod numerem infolinii projektu 81 458 19 19 czynnym w godzinach pracy Urzędu.

W innych sąsiednich gminach pojawiają się osoby które też podszywają się pod urzędników. Tam jednak informują o fałszywych dotacjach z programu "Czyste Powietrze".