Podczas zakupów możemy pomóc potrzebującym. W ten weekend odbędzie się zbiórka żywności

W najbliższy weekend przeprowadzona zostanie tradycyjna wielkanocna zbiórka żywności. W piątek i sobotę będziemy mogli wspólnie wesprzeć osoby potrzebujące oraz samotnych mieszkańców naszego miasta. Wszystkie zebrane produkty trafią do nich jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Dzięki Państwa zaangażowaniu powstaną świąteczne paczki dla mieszkańców Kraśnika, które zostaną dostarczone jeszcze przed Wielkanocą. Organizatorami akcji są Bank Żywności, Centrum Wolontariatu w Kraśniku, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz Miasto Kraśnik. Wolontariusze będą czekali na Państwa w kraśnickich marketach w obu dzielnicach miasta.