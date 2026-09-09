Policjanci edukują najmłodszych jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego. Ruszyła coroczna akcja

W rejonach szkół i przedszkoli będzie teraz znacznie więcej dzieci, rodziców i samochodów, dlatego kierowcy powinni zdjąć nogę z gazu i zachować szczególną ostrożność.

Policjanci będą pojawiać się w pobliżu placówek, zwracając uwagę na zachowanie kierowców i pieszych. Mundurowi pojawiają się także w szkołach i edukują najmłodszych.

Więcej mówi aspirant Marzena Sałata z kraśnickiej policji:

Po tragicznym wypadku na ul. Solnej, urzędnicy zamontowali progi zwalniajace

Dzielnicowi natomiast w ramach tych działań organizują spotkania z najmłodszymi uczniami szkół na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Policjanci uczą jak w sposób prawidłowy i bezpieczny przechodzić przez przejście dla pieszych, jak korzystać z chodnika i co robić, jeżeli go nie ma. Przypominają o noszeniu elementów odblaskowych, używaniu kasków ochronnych i jak ogromne ma to znaczenie dla bezpieczeństwa. Podczas tych spotkań maluchy również wykazują się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa, przekazaną przez rodziców i wychowawców.

6

Policjanci będą przez cały wrzesień pojawiali się w placówkach na terenie całego powiatu.