Sanepid wprowadził zakaz kąpieli w Zalewie Kraśnickim. W próbkach wody wykryto niebezpieczne bakterie

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku przeprowadza takie badania tuż przed rozpoczęciem sezonu, następne w trakcie wakacji w ramach kontroli wykonuje je organizator kąpieliska.

I to właśnie w próbkach pobranych 18 sierpnia wykryto ponadnormatywną liczbę enterekoków. Sprawozdanie z tych badań trafiło do sanepidu wczoraj i wtedy niezwłocznie został wydany zakaz kąpieli.

Więcej mówi Karol Rychlewski Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kraśniku:

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Enterokoki to bakterie, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i powodować m.in. dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak biegunka, wymioty czy bóle brzucha. Apeluję do mieszkańców i wszystkich osób korzystających z zalewu o stosowanie się do tego zakazu i dla własnego bezpieczeństwa powstrzymanie się od kąpieli do czasu odwołania zakazu.

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Na razie nie wiadomo, kiedy kąpielisko zostanie ponownie otwarte. Woda będzie mogła zostać dopuszczona do kąpieli dopiero po uzyskaniu prawidłowych wyników kolejnych badań.

Zakaz obowiązuje do czasu wydania przez sanepid kolejnego komunikatu.