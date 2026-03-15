Rekordowe środki trafiły do Kraśnika. Burmistrz podpisał umowę na ich wykorzystanie

Do Miasta 24. Pułku Ułanów trafi 75 milionów złotych, a realizacja projektu „Kraśnik – Bezpieczne Miasto Nowej Generacji już się zaczęła. Partnerem w realizacji projektu jest Powiat Kraśnicki.

Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch:

Perspektywa spojrzenia na człowieka holistycznie, na jego rozwój, na funkcjonowanie we współczesnym świecie leżały w podstawie budowania tego projektu i zmierzania do tego, aby wspierać młodzież, pamiętając też o innych mieszkańcach Kraśnika, bo tam się pojawiają elementy odnawialnych źródeł energii, tam pojawia się ekologiczny transport, tam pojawia się również bezpieczeństwo. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to jest takie kompleksowe spojrzenie na rozwój młodego człowieka poprzez Kraśnicką Akademię Rozwoju, która ma stworzyć taki faktor bardzo rozwojowy dla młodego człowieka, wyszukujący talenty, wskazujący drogę ich rozwoju i kierujący ich na ścieżkę kariery.

Oprócz Kraśnika swoje umowy podpisali także przedstawiciele Hrubieszowa, Końskich i Starachowic.

Największe dofinansowanie w wysokości 80 milionów złotych trafiło do Hrubieszowa.