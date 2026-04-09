Są pieniądze na OZE w Kraśniku. Miasto przestrzega przed podpisywaniem umów z firmami

Artur Mazurek
2026-04-09 8:38

Mieszkańcy Kraśnika będą mogli skorzystać z dotacji na Odnawialne Źródła Energii. Z okazji chcą skorzystać firmy, które proponują swoje usługi. Miasto przestrzega przed podpisywaniem umów, bo dotację dostaną tylko ci, którzy podpiszą dokumenty z urzędnikami.

Autor: NewSaetiew/ Getty Images

Dotacje pochodzą z programu grantowego „Zielona energia dla mieszkańców”. Program ma wesprzeć kraśniczan w montażu instalacji odnawialnych źródeł energii, takich jak fotowoltaika, magazyny energii czy pompy ciepła. Maksymalny grant może wynieść do 70 tys. zł, a dofinansowanie obejmuje do 90% kosztów inwestycji.

Miasto przestrzega jednak przed podpisywaniem umów z wykonawcami, którzy w ostatnim czasie zgłaszają się do mieszkańców. Takie umowy nie będą finansowane z dotacji. Ważna będzie tylko umowa podpisana z Miastem Kraśnik.

O tym przestrzega burmistrz Kraśnika Krzysztof Staruch:

Urząd Miasta nie współpracuje i nie rekomenduje żadnej firmy zajmującej się montażem instalacji OZE w związku z projektem szwajcarskim i działaniem Zielona Energia dla Mieszkańców. Każdy mieszkaniec, który będzie chciał otrzymać środki na instalację, najpierw musi się zakwalifikować do programu i podpisać umowę z miastem. Wszelkie umowy z wykonawcami instalacji podpisane wcześniej nie będą podstawą do wypłaty grantu. Proszę o śledzenie informacji w naszych mediach społecznościowych i mediach lokalnych.

Łącznie na realizację programu przewidziano ponad 15 mln zł. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zakup i montaż instalacji OZE w ramach Programu potrwa do 21 kwietnia.  