Szkoła zaprasza na bezpłatne zajęcia. W programie między innymi integracja sensoryczna i terapia metodą Tomatisa

Jest to trening słuchowy opracowany przez francuskiego otolaryngologa dr. Alfreda Tomatisa, który odkrył, że ucho ma fundamentalne znaczenie dla głosu, mowy, zdolności motorycznych i emocji. Głównym celem tej metody jest stymulacja mózgu poprzez ucho i poprawa uwagi słuchowej. Dzieci podczas terapii słuchają muzyki, jest to głównie muzyka Mozarta, poprzez specjalny sprzęt i słuchawki z przewodnictwem kostnym i powietrznym. Dzięki temu u dzieci poprawia się uwaga słuchowa, przetwarzanie sensoryczne, mowa, koncentracja uwagi oraz umiejętności uczenia się.