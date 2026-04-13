Szkoła zaprasza na bezpłatne zajęcia. W programie między innymi integracja sensoryczna i terapia metodą Tomatisa

Artur Mazurek
2026-04-13 10:32

Zespół Szkół Specjalnych im. ks. Jana Twardowskiego zaprasza na bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W programie między innymi integracja sensoryczna, terapia ręki czy terapia metodą Tomatisa.

Nauczyciel Marta Lis wyjaśnia na czym ona polega:

Jest to trening słuchowy opracowany przez francuskiego otolaryngologa dr. Alfreda Tomatisa, który odkrył, że ucho ma fundamentalne znaczenie dla głosu, mowy, zdolności motorycznych i emocji. Głównym celem tej metody jest stymulacja mózgu poprzez ucho i poprawa uwagi słuchowej. Dzieci podczas terapii słuchają muzyki, jest to głównie muzyka Mozarta, poprzez specjalny sprzęt i słuchawki z przewodnictwem kostnym i powietrznym. Dzięki temu u dzieci poprawia się uwaga słuchowa, przetwarzanie sensoryczne, mowa, koncentracja uwagi oraz umiejętności uczenia się.

Zajęcia odbędą się w dniach 20-30 kwietnia przy ulicy Kościuszki 23. Obowiązują zapisy.