Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie zaprasza na Dni Otwarte. To już w tym tygodniu

Artur Mazurek
2026-03-17 11:56

Na co dzień pomagają dzieciom w nauce i przygotowują je do dorosłego życia. W tym tygodniu chcą zaprezentować swój Ośrodek przed potencjalnymi przyszłymi wychowankami. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie zaprasza na Dni Otwarte.

Dzień Patrona SOSW w Olbięcinie

Autor: SOSW w Olbięcinie/ Materiały prasowe

To doskonała okazja do poznania szkoły i kadry pedagogicznej, oferty placówki, a także bogatej historii tego miejsca.

Więcej mówi dyrektor placówki Małgorzata Wisłocka-Czachór:

Szpital 4Cardia w Kraśniku zaczął stosować zabiegi nową techniką ablacji

Przede wszystkim nasza placówka daje dzieciom i rodzicom wsparcie. To, co jest podstawą edukacji, że nie są zostawieni sami. Współpracujemy, żeby były efekty edukacyjne, czy to na polu dydaktycznym, wychowawczym, czy opiekuńczym, musi być współpraca. I to wyróżnia Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Olbięcinie.

Pałac Suchodolskich w Gościeradowie
Galeria zdjęć 17

Dni Otwarte już 20 marca.