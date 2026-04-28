To będzie nowa atrakcja turystyczna w regionie. Ruszyły prace przy stawach i kaplicy w Kolonii Stróży

Przy kaplicy, na jej południowo-wschodniej skarpie zostanie zbudowany taras widokowy wraz ze schodami prowadzącymi do stawu. U jej podnóża powstanie także mała architektura rekreacyjna czyli altana z paleniskiem i zestawem biesiadnym oraz stacja naprawy rowerów. Poza tym powstanie oświetlenie i monitoring.
Więcej mówi wójt Gminy Kraśnik Artur Domański:
Rozpoczynają się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół XVIII-wiecznej kaplicy w Kolonii Stróży. Wspólnie z ks. Proboszczem Grzegorzem Stąśkiem, przekazałem firmie z Kraśnika plac pod realizację kolejnej, ważnej inwestycji gminnej.Wykonawca zadeklarował wykonanie zadania w terminie, a jego koszt wynosi 688 000 zł. Środki na ten cel w 85 % pochodzą z Funduszy Europejskich dla Lubelskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Koszt inwestycji to niecałe 700 tysięcy złotych. Wszystko ma być gotowe do 31 sierpnia tego roku.