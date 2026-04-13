Wniosek urzędników z Kraśnika w ścisłej czołówce. Miliony na edukację trafią do miasta

Artur Mazurek
2026-04-13 10:50

Blisko 5 milionów złotych trafi do Kraśnika na podniesienie jakości kształcenia. Projekt „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Kraśnik” został wybrany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego.

Pusta klasa

i

Autor: Iva/ Shutterstock Pusta klasa

Wniosek przygotowany przez urzędników znalazł się w ścisłej czołówce na 128 zgłoszeń.

Pieniądze zostaną przeznaczone na unowocześnienie bazy edukacji przedszkolnej oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej publicznych przedszkoli w naszym mieście.

O tym mówi burmistrz Krzysztof Staruch:

Kózka szuka imienia

Wniosek złożony przez Miasto Kraśnik został zakwalifikowany do dofinansowania. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z 19 marca zatwierdzono wyniki oceny merytorycznej oraz wybrano 14 beneficjentów z najwyższą liczbą punktów spośród 128 wnioskodawców. Celem projektu będzie zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej przedszkolnej. W Mieście Kraśnik zakłada ono objęciem wsparciem 850 dzieci przez realizację dodatkowych zajęć, podniesienie kompetencji 70 nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego oraz rozwój kompetencji wychowawczych u 210 rodziców.

Moto Session 2026
Galeria zdjęć 61

Projekt Miasta Kraśnik po podpisaniu umowy otrzyma dofinansowanie w wysokości 4 865 460 38 złotych, przy wkładzie własnym wynoszącym 434 tysiące.