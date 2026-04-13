Wniosek urzędników z Kraśnika w ścisłej czołówce. Miliony na edukację trafią do miasta

Wniosek złożony przez Miasto Kraśnik został zakwalifikowany do dofinansowania. Uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego z 19 marca zatwierdzono wyniki oceny merytorycznej oraz wybrano 14 beneficjentów z najwyższą liczbą punktów spośród 128 wnioskodawców. Celem projektu będzie zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości oferty edukacyjnej przedszkolnej. W Mieście Kraśnik zakłada ono objęciem wsparciem 850 dzieci przez realizację dodatkowych zajęć, podniesienie kompetencji 70 nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego oraz rozwój kompetencji wychowawczych u 210 rodziców.