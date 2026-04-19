Wycinki narazie nie ma. SKO uchyliło decyzję Urzędu Miasta

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie uchyliło zgodę burmistrza Kraśnika na wycinkę drzew.
Więcej o tym mówi prezes Eko-Logicznej Lubelszczyzny Herbert Gnaś, który zgłosił sprawę do SKO:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie orzekło w sprawie naszego odwołania od decyzji burmistrza Kraśnika dotyczącej zgody na wycinkę drzew na ulicy Urzędowskiej – i uchyliło ją w całości. W decyzji czytamy: "nawet zamierzenie inwestycyjne czy też inne przedsięwzięcie o charakterze celu publicznego nie uzasadnia automatycznie zgodny na ponadnormatywną i nieuzasadnioną, radykalną ingerencję w ekosystem i wywołanie w nim nadmiernego uszczerbku".
Co teraz? Przede wszystkim nie ma obecnie zgody na wycinkę w tej formie. Inwestycja nie oznacza automatycznej zgody na wycinkę drzew. To jest bardzo ważny standard, który został jasno i jednoznacznie przypomniany.
Inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a Urząd Miasta jest organem wydającym zgodę na wycinkę drzew. Teraz ma dwa wyjścia: złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub też przeprowadzenie całego postępowania od początku, z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń SKO, ponieważ sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.