Wycinki narazie nie ma. SKO uchyliło decyzję Urzędu Miasta

Artur Mazurek
2026-04-19 23:32

Ekolodzy odnieśli pierwszą wygraną w sprawie wycinki drzew pod ścieżki rowerowe w Kraśniku. Chodzi nawet o 350 roślin, które miałyby zostać usunięte aby umożliwić powstanie drogi dla jednośladów w ramach "Rowerowego Roztocza". Drzewa miałyby być wycięte między innymi wzdłuż ulicy Urzędowskiej.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie uchyliło zgodę burmistrza Kraśnika na wycinkę drzew.

Więcej o tym mówi prezes Eko-Logicznej Lubelszczyzny Herbert Gnaś, który zgłosił sprawę do SKO:

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie orzekło w sprawie naszego odwołania od decyzji burmistrza Kraśnika dotyczącej zgody na wycinkę drzew na ulicy Urzędowskiej – i uchyliło ją w całości. W decyzji czytamy: "nawet zamierzenie inwestycyjne czy też inne przedsięwzięcie o charakterze celu publicznego nie uzasadnia automatycznie zgodny na ponadnormatywną i nieuzasadnioną, radykalną ingerencję w ekosystem i wywołanie w nim nadmiernego uszczerbku". 

Co teraz? Przede wszystkim nie ma obecnie zgody na wycinkę w tej formie. Inwestycja nie oznacza automatycznej zgody na wycinkę drzew. To jest bardzo ważny standard, który został jasno i jednoznacznie przypomniany. 

Giełda staroci w Kraśniku
Galeria zdjęć 5

Inwestycja jest prowadzona przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku, a Urząd Miasta jest organem wydającym zgodę na wycinkę drzew. Teraz ma dwa wyjścia: złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub też przeprowadzenie całego postępowania od początku, z uwzględnieniem wszystkich zastrzeżeń SKO, ponieważ sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia.