Wycinki narazie nie ma. SKO uchyliło decyzję Urzędu Miasta

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie orzekło w sprawie naszego odwołania od decyzji burmistrza Kraśnika dotyczącej zgody na wycinkę drzew na ulicy Urzędowskiej – i uchyliło ją w całości. W decyzji czytamy: "nawet zamierzenie inwestycyjne czy też inne przedsięwzięcie o charakterze celu publicznego nie uzasadnia automatycznie zgodny na ponadnormatywną i nieuzasadnioną, radykalną ingerencję w ekosystem i wywołanie w nim nadmiernego uszczerbku".

Co teraz? Przede wszystkim nie ma obecnie zgody na wycinkę w tej formie. Inwestycja nie oznacza automatycznej zgody na wycinkę drzew. To jest bardzo ważny standard, który został jasno i jednoznacznie przypomniany.