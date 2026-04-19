Coraz bliżej remontu odkrytej pływalni. Rusza przetarg

Tego lata pływalnia nie będzie jeszcze dostępna dla mieszkańców, ale za to MOSiR poza remontem zaplanował także montaż wielu dodatkowych atrakcji.

Więcej mówi dyrektor Michał Stawiarski:

Rusza przetarg na odkrytą pływalnię. Bardzo długo oczekiwana inwestycja. Wielu mieszkańców się nie może doczekać. Kolejny sezon, basen odkryty, pływalnia jest zamknięta, ale chcę Państwu powiedzieć, że będzie to obiekt, który będzie naprawdę spełniał normy XXI wieku. Przede wszystkim cała niecka będzie uszczelniona. Podłączymy się z powrotem do Veolii, więc woda będzie ciepła, ciągle będzie miała przynajmniej temperaturę 27 stopni w basenie sportowym, a nie jak wcześniej niekiedy miała 23-24 stopnie. Jeśli chodzi o uzdatnianie wody, filtrację, również to wszystko przejdzie, modernizację, więc jakość wody również będzie lepsza. We wcześniejszych latach też były problemy z sanepidem, jeśli chodzi o jakość wody. Przy tej ilości ludzi, osób, którzy korzystali z naszego obiektu, to niekiedy te normy były przekroczone, więc to czyszczanie tej wody też jest dla nas bardzo ważne.

Odkryta pływalnia po poprzednim remoncie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zwłaszcza w upalne dni, jednak po wykryciu wad MOSiR zdecydował o zamknięciu obiektu w 2025 roku.