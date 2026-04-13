Trwa przebudowa siedziby MOPSu w Kraśniku. Budynek ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Rozpoczynamy intensywne prace. Budynek będzie docieplony i wyremontowane będą pomieszczenia. Dodatkowo zainstalujemy podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy tych zajęć będą mogli skorzystać z porad psychologicznych, porad prawnych, ale także z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach tego też programu opieki zostaną objęci usługami opiekuńczymi, ale i również usługami asystenckimi osoby potrzebujące wsparcia w domu. Będzie to 215 osób w ciągu niespełna trzech lat.