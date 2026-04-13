Trwa przebudowa siedziby MOPSu w Kraśniku. Budynek ma być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Artur Mazurek
2026-04-13 10:58

Siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kraśniku przechodzi gruntowną przemianę. Pomieszczenia MOPSu mają być zaadaptowane, aby umożliwić świadczenie pomocy potrzebującym na wyższym poziomie.

MOPS Kraśnik

Autor: Miasto Kraśnik/ Materiały prasowe

Przestrzenie mają też być dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch:

Rozpoczynamy intensywne prace. Budynek będzie docieplony i wyremontowane będą pomieszczenia. Dodatkowo zainstalujemy podjazd dla osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy tych zajęć będą mogli skorzystać z porad psychologicznych, porad prawnych, ale także z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. W ramach tego też programu opieki zostaną objęci usługami opiekuńczymi, ale i również usługami asystenckimi osoby potrzebujące wsparcia w domu. Będzie to 215 osób w ciągu niespełna trzech lat.

Na remont wydzielonych pomieszczeń budynku MOPS wraz z zapewnieniem dostępności dla osób o szczególnych potrzebach przeznaczone będzie około 3 miliony złotych. Termomodernizacja będzie sfinansowana z projektu, na który przeznaczono 3,5 miliona złotych, jednak część tych środków trafi też na przebudowę budynku usługowego przy ul. Sikorskiego 11.