Szkodliwy azbest zniknie z Kraśnika. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem

Zainteresowanie programem było duże, a w wyznaczonym terminie wpłynęło łącznie 166 wniosków.
O szczegółach mówi burmistrz Krzysztof Staruch:
W ramach naboru wpłynęło 166 wniosków. Łączna ilość azbestu do utylizacji wynikająca ze złożonych wniosków to 279 ton. Komplet dokumentów zebranych podczas naboru został przekazany do biura projektu "Lubelskie bez Azbestu".
Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz eliminację szkodliwych materiałów z przestrzeni publicznej i prywatnych posesji. Po weryfikacji wniosków kolejnym etapem będzie organizacja odbioru i unieszkodliwienia zgłoszonych wyrobów zawierających azbest.