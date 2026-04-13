Z okazji rocznicy Zbrodni Katyńskiej zapraszają na oprowadzanie kuratorskie. Będzie można też odebrać guziki katyńskie

W ramach akcji „Podziel się guzikiem” 13 kwietnia w kraśnickim muzeum 24. pułku ułanów możecie wziąć udział w kuratorskim oprowadzaniu po wystawie „KATYŃ 1940”, upamiętniającej oficerów 24. Pułku Ułanów zamordowanych w Charkowie, Katyniu oraz Bykowni.

Guziki, z godłem II Rzeczypospolitej wydatnie pomogły w identyfikacji ofiar. Atrybut wojskowego płaszcza i munduru stał się materialnym znakiem pamięci.

Do uczestnictwa w oprowadzaniu kuratorskim zachęca Wiola Welman, kierownik Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku:

W 86. rocznicę zbrodni katyńskiej Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku dołącza do akcji "Pamiętam. Katyń 1940". W dniu 13 kwietnia o godzinie 16.30 zapraszamy serdecznie na oprowadzanie kuratorskie po wystawie "Katyń 1940" upamiętniającej oficerów 24. Pułku Ułanów zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD w Charkowie, Katyniu i Bykowni. Tego dnia w naszym muzeum będzie można odebrać guzik katyński, symbol pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej. Akcja Pamiętam Katyń 1940 ma charakter ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej. Symbolem tej pamięci jest replika guzika od munduru nawiązująca do odnalezionych podczas ekshumacji osobistych przedmiotów ofiar. Guzik katyński jest nie tylko znakiem pamięci, ale także wyraźnym sprzeciwem wobec prób zakłamywania historii.

Oprowadzanie kuratorskie odbędzie się w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia o godzinie 16.30 w Muzeum 24. Pułku Ułanów w Kraśniku przy ul. Piłsudskiego 7​.