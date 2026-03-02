Było przedszkole, a będzie żłobek. Budynek ma być gotowy po wakacjach

Żłobek ma zapewnić miejsce opieki dla 15 dzieci już od 1 września tego roku. Obecnie trwają prace wykończeniowe, bo Gmina przekształca na ten cel dawny budynek przedszkola.
O szczegółach mówi Paweł Głąb, wójt gminy Wilkołaz:
Jesteśmy na etapie ukończenia żłobka naszego, czyli po dawnym budynku przedszkola zostało to przekształcone na taki klub malucha, który chcemy uruchomić z 1 września tego roku. I tam będzie 15 miejsc opieki właśnie takich dla dzieci do 3 lat. Co ważne, przez okres pierwszych 3 lat będzie to darmowe dla rodziców, bo są środki pozyskane właśnie z KPO na ten cel.
Gminny żłobek ma rozpocząć działalność wraz z początkiem nowego roku szkolnego.