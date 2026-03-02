Spada wykrywalność przestępstw, a rośnie liczba oszustw w sieci. Policjanci z Kraśnika podsumowali rok

Policjanci z Kraśnika podsumowali 2025 rok. Wykrywalność przestępstw utrzymała się na wysokim poziomie, jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem nieznacznie spadła.

Funkcjonariusze interweniowali blisko 10 tysięcy razy, zabezpieczyli 39 imprez masowych i niemasowych oraz aktywnie prowadzili działania profilaktyczne.

O szczegółach mówi komendant Arkadiusz Romaniuk:

175 zdarzeń mniej, 962 przestępstwa stwierdzone. Wykrywalność mamy na poziomie 77,8%. Województwo ma niewiele mniej. Ta wykrywalność nieznacznie spada, ale to wynika z tego, że dużo w tej chwili jest przestępczości internetowej. Niezmiernie trudne przestępstwa do wykrycia, ponieważ sprawcy działają na różnych serwerach, na serwerach zagranicznych. No i mówię, to troszeczkę nam wiąże to ręce, jeśli chodzi o wykrycie tych przestępstw.

Ubiegły rok to też czas inwestycji. W Dzielnicy Fabrycznej powstał nowy komisariat, a w tym roku kontynuowana jest przebudowa głównej siedziby kraśnickich policjantów.​