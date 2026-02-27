Chcą rozbudować sieć wodociągową. Trwa projektowanie drugiego etapu

W tym roku fizycznie powinna rozpocząć się budowa w terenie.

O szczegółach mówi Paweł Głąb, wójt Wilkołaza:

W tym momencie jest to na etapie projektowania przez cały Wilkołaz II. Zakończymy ten odcinek, czyli drugi etap sieci kanalizacyjnej przepompownią zlokalizowaną przy hali sportowej. I to w zasadzie jest taka bardzo główna inwestycja. W tym roku fizycznie powinna rozpocząć się już też budowa w terenie, natomiast gro finansowania to będzie rok 2027.

W tym roku podpięte zostały już pierwsze przyłącza do oczyszczalni ścieków, która powstała w ubiegłym roku. Obecnie jest na etapie rozruchu, a urzędnicy liczą, że jak najszybciej uda się podpiąć cały Wilkołaz Drugi, a w przyszłym roku centrum Wilkołaza.