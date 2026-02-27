Na mapie Kraśnika pojawi się nowa atrakcja. Rusza budowa parku linowego

Park ma być ogólnodostępny dla dzieci i dorosłych, a prace związane z jego powstaniem mają ruszyć jeszcze w tym roku.

Więcej mówi burmistrz Krzysztof Staruch:

Na trasie znajdzie się 10 domków i 10 przeszkód. Dla ustabilizowania całej konstrukcji zostaną zamontowane odciągi linowe do istniejącego drzewostanu.

Park linowy będzie ogólnodostępnym obiektem rekreacyjnym dla dzieci i dorosłych składającym się z domków zamocowanych na różnych wysokościach, na istniejącym drzewostanie. Stanowiska połączone będą ze sobą mostami linowymi wyposażonymi dodatkowo w przeszkody. Jego lokalizacja to las między spikerką i tzw. Słoneczną Polaną. Powstanie w ten sposób kolejny obiekt propagujący aktywny stylu życia nie tylko wśród dzieci, ale również dorosłych. Park będzie zawieszony na wysokości ok. 2,50-3,50 m.

