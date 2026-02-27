Rusza przebudowa Zalewu Kraśnickiego. Pierwsze prace zakończą się jeszcze przed wakacjami

Realizacja inwestycji podzielona została na kilka etapów, a pierwsze prace mają być wykonane jeszcze przed wakacjami - mówi nam burmistrz Krzysztof Staruch:

Do końca czerwca zostanie wyremontowane i oświetlone molo spacerowe oraz wyremontowane będą pomosty dla wędkarzy. W ramach I etapu powstaną nowe pomosty przy kąpielisku wraz z dojściem dla osób z niepełnosprawnościami oraz zbudujemy pomosty cumownicze dla przystani sprzętu wodnego.

Wykonawca ma 10 miesięcy na wykonanie umowy. Część prac zostało zaplanowanych po okresie wakacyjnym, tak aby latem mieszkańcy mieli swobodny dostęp do kąpieliska i plaży.

Budowa Centrum Turystyki i Wypoczynku w Kraśniku ma zakończyć się w 2027 roku.