Okolicznościowa koszulka dla najhojniejszych darczyńców. Tęcza Kraśnik zbiera wsparcie w ramach Klubu 100

Co roku celem takiej zbiórki jest osiągniecie 15 tysięcy złotych. Tym razem z okazji jubileuszu dla 10 osób, które wesprą klub najwyższymi kwotami, przygotowane będą specjalne koszulki.

Końcówka naszej jubileuszowej akcji przynosi naprawdę dużo dobrej energii.Cieszymy się, że tak wiele osób chce być częścią tej historii i pokazuje, że Tęcza Kraśnik to coś więcej niż tylko klub.Zostały 2 dni do zakończenia Klubu 100, a do grona wspierających wciąż dołączają kolejne osoby i firmy. To dla nas ogromna radość i motywacja do dalszej pracy z dziećmi i młodzieżą. - czytamy na stronie Tęczy Kraśnik.

Klub 100 to akcja coroczna. Obecna zbiórka trwa jeszcze do końca lutego. Każde przekazane wsparcie będzie przeznaczone na rozwój Tęczy Kraśnik.