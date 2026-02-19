Dobudują nowe skrzydło do ośrodka zdrowia. Chcą oddzielić pacjentów zdrowych od chorych

Jeżeli chodzi o inwestycje to mają one głównie poprawić jakość udzielanych usług medycznych w budynkach. Ma być też wygodniej.
A co konkretnie się zmieni w Zakrzówku? O tym mówi wójt Józef Potocki:
Wcześniej zrobiliśmy parkingi. Chcemy dobudować skrzydło. To będzie niewielki budynek, ale to będzie kilka dodatkowych gabinetów, gdzie dzieci zdrowe będą oddzielnym, tak jakby części budynku, oddzielnym wejściem przychodzić rodzice z tymi dziećmi na szczepienia, żeby nie mieszały się z ludźmi chorymi. Myślę, że będzie wygodniejsze, lepsze, sprawniejsze. Dzięki temu też pozyskamy miejsce na nowe gabinety.
Przebudowa budynku w Zakrzówku ma ruszyć w tym roku. Gmina pozyskała na ten cel blisko milion złotych dotacji.