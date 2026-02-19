Dobudują nowe skrzydło do ośrodka zdrowia. Chcą oddzielić pacjentów zdrowych od chorych

Artur Mazurek
Artur Mazurek
2026-02-19 12:06

Ośrodki Zdrowia w Zakrzówku i Studziankach doczekają się modernizacji. Gmina ma już zabezpieczone środki na ten cel.

Ośrodek zdrowia w Zakrzówku

i

Autor: Gmina Zakrzówek/ Materiały prasowe

Jeżeli chodzi o inwestycje to mają one głównie poprawić jakość udzielanych usług medycznych w budynkach. Ma być też wygodniej.

A co konkretnie się zmieni w Zakrzówku? O tym mówi wójt Józef Potocki:

Szpital 4Cardia w Kraśniku zaczął stosować zabiegi nową techniką ablacji

Wcześniej zrobiliśmy parkingi. Chcemy dobudować skrzydło. To będzie niewielki budynek, ale to będzie kilka dodatkowych gabinetów, gdzie dzieci zdrowe będą oddzielnym, tak jakby części budynku, oddzielnym wejściem przychodzić rodzice z tymi dziećmi na szczepienia, żeby nie mieszały się z ludźmi chorymi. Myślę, że będzie wygodniejsze, lepsze, sprawniejsze. Dzięki temu też pozyskamy miejsce na nowe gabinety.

To mogą być ferie pełne adrenaliny. Cartmax po raz pierwszy organizuje półkolonie
Galeria zdjęć 10

Przebudowa budynku w Zakrzówku ma ruszyć w tym roku.​ Gmina pozyskała na ten cel blisko milion złotych dotacji.