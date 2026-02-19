W ubiegłym roku nieudało się zamknąć szkoły w Marianówce. Teraz radni spróbują po raz kolejny

Po negatywnej opinii Kuratora, szkoła zaczęła kolejny rok szkolny. Jej personel się nie zmienił, ale zmniejszyła się liczba uczniów. Obecnie uczęszcza tu 34 dzieci.
Zapytaliśmy wójta Pawła Głąba czemu wniosek spotkał się z negatywną opinią kuratora:
Trudno powiedzieć, bo z naszej strony, jeżeli chodzi o te kwestie merytoryczne, wszystko było wygrane bardzo dobrze. Poza tym złożyliśmy potem zażalenie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, która dała kuratorowi sprawę do ponownego rozpatrzenia, więc też, że tak powiem, tak jakby się nie do końca zgadzali z tym, co kurator w opinii nawypisywał. Natomiast skończyło się, jak się skończyło. Nie do końca merytorycznych przesłanek się tutaj dopatruję.
Radni jednak się nie poddają i przyjęli uchwałę intencyjną o zamiarze zamknięcia szkoły. Obecnie gmina czeka ponowne rozpatrzenie sprawy przez Kuratora Oświaty.