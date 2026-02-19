W ubiegłym roku nieudało się zamknąć szkoły w Marianówce. Teraz radni spróbują po raz kolejny

Co dalej ze szkołą w Marianówce? Radni Gminy Wilkołaz w ubiegłym roku zdecydowali o jej zamknięciu jednak ich wniosek odrzucił Lubelski Kurator Oświaty. To między innymi po interwencji posłanki Bożeny Lisowskiej.

i Autor: Artur Mazurek