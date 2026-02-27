Jest sprzęt, ale nie ma go gdzie trzymać. W Wilkołazie powstanie nowy magazyn

Do tej pory musiała płacić za wynajem, a budowa takiego miejsca pomoże ograniczyć koszty.
Więcej mówi Paweł Głąb, wójt gminy Wilkołaz:
Chcemy zbudować taki magazyn obrony cywilnej, on będzie zlokalizowany na Zalesiu i oczekujemy w tym momencie na podpisanie umowy o dofinansowanie właśnie w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. A co w takim magazynie będzie się znajdowało? To znaczy wszelkiego rodzaju sprzęt, który kupujemy. My w zeszłym roku właśnie ze środków obrony cywilnej, one były dane dość późno, więc nie wszystko nam się udało kupić, ale zakupiliśmy taką minikoparkę i do tego agregat mobilny prądotwórczy. Kolejne zakupy będą, bo jest to program wieloletni, więc na pewno taki magazyn gdzieś nam się przyda, bo w tym momencie nie ukrywam, wynajmujemy.
Gmina chce w magazynie trzymać kolejne rzeczy związane z ochroną, które uda się kupić w kolejnych naborach.