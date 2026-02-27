Będą nowe boiska w Kraśniku. Powstaną przy hali tenisowej

To realny krok w stronę uatrakcyjnienia i dalszego rozwoju naszej bazy sportowej - mówi dyrektor MOSiR Michał Stawiarski:

To będzie kolejna inwestycja w rozwój bazy MOSiR. W tym roku ma powstać też park linowy.

Ruszyła budowa fabryki amunicji 155 mm w zakładzie MESKO S.A. w Kraśniku

Chcemy, aby obok kortów powstały właśnie takie boiska, dwa zewnętrzne, dla tenisistów, mączka plus, dla siatkarzy, siatkarzy plażowych. Piłka plażowa też ma bardzo dużo swoich amatorów. Mamy dziś porozrzucane te boiska, jedno mamy tu, drugie mamy gdzieś tam, które było kiedyś przy skateparku, ale to nie spełniają oczekiwań mieszkańców. To już są trochę leciwe boiska, chcemy zainwestować, nowy piach, ogrodzić to, żeby to miało swój urok tak naprawdę, a żeby tych tenisistów, którzy przychodzą do nas na korty zimą grać, żeby później nie szukali innych miejsc, tylko zostali już tak naprawdę u nas, bo to jest dobro miejskie i fajnie, żeby korzystali z tego tutaj u nas.

20

To będzie kolejna inwestycja w rozwój bazy MOSiR. W tym roku ma powstać też park linowy.