Firma z powiatu kraśnickiego wyróżniona na ogólnopolskiej arenie. Właściciele odebrali wyróżnienie od prezydenta

Nagrodę przedstawiciele firmy odebrali podczas uroczystej gali, która odbyła się 19 czerwca w Pałacu Prezydenckim. Wyróżnienia laureatom wręczał prezydent RP Karol Nawrocki wraz z przedstawicielami instytucji związanych z rolnictwem.

Warszawie Targi Obronne 2026

Jesteście Państwo w istocie najlepsi. Stajecie się wzorem dla wszystkich innych gospodarstw rolnych i dla przedsiębiorstw rolnych, dla agroprzedsiębiorstw w całej Polsce. To jest oczywiście wielki zaszczyt dla Państwa, ale też wiem, że to jest ogromna odpowiedzialność. Agroliga to jest turniej, zostając mistrzem trzeba mistrzostwo utrzymać, albo wicemistrzostwo, albo bycie laureatem, więc to z jednej strony ogromny zaszczyt, z drugiej strony z całą pewnością zobowiązanie. - mówił prezydent Karol Nawrocki.

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Wilkołaziak był jedynym przedsiębiorstwem z powiatu kraśnickiego, które znalazło się w gronie laureatów ogólnopolskiego konkursu. Co więcej, firma była jednym z zaledwie dwóch przedsiębiorstw z województwa lubelskiego wyróżnionych podczas tegorocznej edycji AgroLigi.