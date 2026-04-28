Gmina porządkuje teren po zimie. Trwa sprzątanie i odnowienie gminnej architektury

Jeśli chodzi o prace wykonane po zimie na naszych obiektach rekreacyjnych, to chociażby w Wólce Gościerdowskiej też można zauważyć. Jest malowanie barierek, zostały posprzątane place przy altanach i sukcesywnie cały czas staramy się, aby te obiekty nasze, myślę, że wyglądały lepiej niż w poprzednich latach. Mam taką nadzieję, że będą wyglądały lepiej i będziemy z tego zadowoleni. Też są remonty przystanków. Tak naprawdę były ostatnio wykonane montaż podbitki, wymiana i montaż podbitki. Tam, gdzie była już leciwa i rozlatywała się z płyty tzw. paździerzowej, została wymieniona na blachę, więc wygląda to i estetycznie i będzie na pewno trwale. Prace na stadionie zostały również dosyć spore poczynione na wiosnę. W tamtym roku została nowa trawa nasadzona w rolkach. Wygląda to bardzo fajnie. Myślimy, że dużo lepiej wygląda ten stadion i będzie służył naszym piłkarzom i naszej młodzieży